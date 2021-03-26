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Medya Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi ve Limonata gibi yapımlardan tanınan oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenik düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 10:24:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

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