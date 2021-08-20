Kurtlar Vadisi Kaos'un akibeti resmen belli oldu

Yayına girdiği dönemde ilgi yağmuruna tutulan Kurtlar Vadisi ile reyting listelerini sallayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristinden sürpriz dizi projesi geliyor.

Televizyon ekranlarında izlenme rekorları kıran pek çok dizi projesinde imzasını taşıyan Bahadır Özdener'in yeni dizisi belli oldu.

Benim Hayatım dizisini çekecek olan Bahadır Özdener'in bu hamlesi Kurtlar Vadisi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Vadi hayranları diziyi beklerken böyle bir kararın alınması Vadicileri fena halde üzdü

Öte yandan başarılı isim Bahadır Özdener, seyircisiyle yeni sezonda buluşturmayı planladığı Benim Hayatım projesi için oyuncu arayışını sürdürüyor. BVB adını verdiği bir yapım şirketini kuran Bahadır Özdener'in, Star TV kanalıyla anlaşma yaptığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda ekran ömrü tükenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldız oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım yapımının başroldeki ismi olarak açıklandı.