Kurtlar Vadisi Kaos iptal oldu! Ünlü oyuncun projesi belli oldu
Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları gündemden düşerken fenomen yapımın Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un yeni projesi belli oldu.
Kurtlar Vadisi'nin Kaos ismiyle yeniden ekranlara döneceği yönündeki iddialar ortada dolanırken ismi ön plana çıkan Çiğdem Batur'un yeni projesi oldu.
Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla'yı oynayan Çiğdem Batur, “Aşkın Saati 19:03” filminde oynayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlüler aynı filmde buluşacak. Sowa Yapım’ın imza atacağı “Aşkın Saati 19:03” filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Hasan Gümet’in oturacağı filmin çekimleri mayıs ayında başlayacak.
Beşiktaş’a gönül vermis ünlü isimleri bir araya getirecek filmin ilk netleşen oyuncusu Çiğdem Batur oldu.
Cast çalışmaları devam eden filmin senaryosu ünlü oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyor.