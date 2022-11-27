Kurtlar Vadisi ile anılan Necati Şaşmaz tarih verdi! Yeni dizisi...

Adı Kurtlar Vadisi ile anılan Necati Şaşmaz açıkladı: Yakında yeni dizi...Ekranların iddialı dizilerinden Kurtlar Vadisi, yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin başrol oyuncusu geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Kurtlar Vadisi dizisinin hazırlıklarının başladığına dair açıklamada bulundu. Uzun zamandır beklenen Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenirken, ocak ayından itibaren ekranlarda olması bekleniyor. Peki, Kurtlar Vadisi dizisi nerede yayınlanacak? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Necati Şaşmaz açıklama yaptı

Türk televizyonlarının başarılı yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz, Polat Alemdar karakteriyle adeta hafızalara kazındı. Kurtlar Vadisi dizisi yayınlanacak mı, Kenan İmirzalıoğlu, İpek Tenolcay gibi oyuncular olacak mı merak konusu oldu. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarını geride bırakan Şaşmaz hakkında Onur Akay; “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlere çarşamba günü hastaneye başvurdu. Hastalık ve kaos ile anılan oyuncu Kroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeniyle damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürece taburcu oldu” ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisi hangi platformda yayınlanacak?

Sağlık sorunlarını geride bırakan Şaşmaz, iyileşir iyileşmez ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda; “Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak” ifadelerini kullandı. Ocak ayından itibaren izleyiciyle buluşması beklenen dizinin yeni kanalı da netleşti.

Kurtlar Vadisi dizisinin sıkı takipçileri dizinin yeni sezonunu ekranlarda görmek isterken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağı sinyalini de verdi. Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin Netflix, Exxen, Disney Plus veya BluTV’de yayınlanacağı düşünülüyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümleri sabırsızlıkla beklerken, dizinin ocak ayından itibaren izleyiciyle buluşması bekleniyor.