Kurtlar Vadisi hayranlarına büyük müjde: Cerrahpaşalılar filmi geliyor!

Oyuncu Mehmet Özcan Varaylı, "Cerrahpaşalılar" filminin geleceğinin müjdesini verdi.

Oyuncu Mehmet Özcan Varaylı, "Cerrahpaşalılar" filminin geleceğinin müjdesini verdi.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalı Halit" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Mehmet Özcan Varaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Cerrahpaşalılar" adlı filmin çekileceğini sevenleriyle paylaştı. Projede, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan sevilen karakterlerin ve Cerrahpaşa hikâyesinin sinema perdesine uyarlanması bekleniyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrasında dizinin sevenleri büyük heyecan yaşarken, filme dair detayların ise önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

