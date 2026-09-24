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Medya Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film’den açıklama! Bayram Özbek senarist de danışman da olmadı
Medya

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film’den açıklama! Bayram Özbek senarist de danışman da olmadı

Yeniakit Publisher
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Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film’den açıklama! Bayram Özbek senarist de danışman da olmadı

Pana Film, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında tutuklanan Bayram Özbek’in “Kurtlar Vadisi” ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizilerinde senarist, senaryo ekibi üyesi ya da danışman olarak görev yapmadığını açıkladı.

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film, bir açıklama yaparak, soruşturma kapsamında tutuklanan Bayram Özbek’in dizinin hiçbir döneminde senarist ya da danışman olarak görev yapmadığını duyurdu. 

 

Yapımlarda bir rolü yok

Pana Film resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23/09/2026 tarihinde basına yansıyan haberlerde, yapımcılığını üstlendiğimiz ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinin adının anılması ve haberlerde adı geçen şüpheliyle ilişkilendirilmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Bayram Özbek, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ yapımlarında hiçbir dönemde senarist olarak görev almamış, senaryo ekibinde yer almamış ve danışmanlık görevinde bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Pana Film”

 

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