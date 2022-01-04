Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda kangallar öyle bir geldi ki...
Güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde kurt sürüsünün yakaladıkları köpeği sürükleyerek götürdüğü görülüyor. Tam her şey bitti derken durumu fark eden kangalların kurt sürüsünün arasına dalması olayı başka bir boyuta taşıdı.
Havaların soğumasıyla birlikte yiyecek sıkıntısı çeken kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.
Yayınlanan bir güvenlik kamerası görüntüsünde yine kurt sürüsünün yiyecek aramak için yerleşim yerine indiği görülüyor. Bu sırada karşılarına çıkan bir köpeği sıkıştıran kurtlar, köpeği sürükleyerek götürmeye başlıyor.
Tam o esnada köpeğin çığlıklarını duyan kangallar, hızla olay yerine gelerek kurt sürüsünün içine dalıyor. Görüntüde kangallara yakalanan bir kurdun uzun uğraşlar sonucu kendini kurtardığı görülüyor.
Kangalların kurt sürüsünü püskürttüğü görüntü kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.