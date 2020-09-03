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Aktüel Kurtköy Gişelerinde halk otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı
Aktüel

Kurtköy Gişelerinde halk otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan yaralılar, hastanelere sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:00:58 -
Kurtköy Gişelerinde halk otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kurtköy Gişelerinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DP 377 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak Kurtköy Gişelerinde direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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