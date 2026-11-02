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Dünya Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor
Dünya

Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kurtarma operasyonu başarısız oldu! NASA’nın 1,5 tonluk teleskobu Dünya’ya düşüyor

Yaklaşık 22 yıldır uzayda görev yapan NASA’nın Swift Gözlemevi, yörüngesini koruyamayacak kadar alçaldı. ABD Uzay Kuvvetleri; 1,5 tonluk teleskobun cuma günü civarında atmosfere girmesini beklerken, aracın büyük bölümünün yanacağı ancak bazı parçaların yeryüzüne ulaşabileceği belirtiliyor.

Evrenin en şiddetli patlamalarını takip etmek için 2004 yılında uzaya gönderilen Swift Gözlemevi’nin görevi sona eriyor. Son yıllardaki yoğun Güneş hareketliliğinin yörüngesini hızla aşağı çektiği teleskobu kurtarmak için başlatılan operasyon sonuç vermedi. Kontrol edilemeyecek kadar alçalan Swift artık Dünya’ya doğru ilerliyor.

 

Atmosfere giriş için geri sayım başladı

ABD Uzay Kuvvetleri, Swift’in giderek küçülen yörüngesini takip ediyor. Hesaplamalara göre teleskobun cuma günü civarında atmosfere girmesi bekleniyor. NASA’nın görev baş bilim insanı Brad Cenko, aracın büyük kısmının yüksek sıcaklık nedeniyle parçalanarak yanacağını belirtti. Ancak kurşundan daha yoğun olan tungstenden yapılmış bazı parçalar ile teleskobun aynalarına ait bölümlerin tamamen yok olmayabileceği ifade edildi. Kalan parçaların büyük olasılıkla okyanusa düşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölümleri olası yeniden giriş hattı içinde bulunuyor.

 

Swift’i kurtarmak için robot gönderilmişti

Teleskobun yörüngesindeki hızlı düşüş fark edilince NASA yaklaşık bir yıl önce Katalyst Space şirketiyle acil bir kurtarma çalışması başlattı. Plan kapsamında “Link” adı verilen üç kollu robot temmuz ayında uzaya gönderildi. Amaç Swift’e ulaşarak teleskobun görev süresini uzatabilecek bir müdahalede bulunmaktı. Robot, hedefe hiçbir zaman yeterince yaklaşamadı. Swift ile arasındaki mesafeyi en fazla yaklaşık 12-15 kilometreye kadar indirebildi. Kurtarma girişimi başarısız olurken Link de eylül ayında Dünya’ya geri düştü.

 

Son ana kadar gözlem yapmayı sürdürdü

Kurtarma planının sona ermesinin ardından Swift yeniden bilimsel çalışmalarına döndü ve gama ışını patlamaları ile yüksek enerjili uzay olaylarını gözlemlemeye devam etti. Ancak ekim ayının sonuna gelindiğinde yörüngesi o kadar alçalmıştı ki teleskop artık gözlem yapabilecek şekilde sabit tutulamaz hale geldi. Bunun üzerine sistemleri kapatıldı.

 

22 yılda binlerce patlamayı yakaladı

20 Kasım 2004’te uzaya gönderilen Swift’in temel görevi, evrendeki gama ışını patlamalarını ve süpernovaları mümkün olduğunca hızlı tespit etmekti. Görev süresi boyunca 2 binden fazla gama ışını patlamasını ve yaklaşık 1.400 patlayan yıldızı gözlemledi. Bunun yanı sıra kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve yıldızları parçalayan kara delikler hakkında da önemli veriler topladı.

 

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