0553 313 94 23

Kurtarma gemisine onun adı verildi

Akdeniz´de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren `Professor Albrecht Penck´ isimli gemiye, Eylül 2015´te Bodrum açıklarında boğularak ölen Suriyeli Alan Kurdi´nin adı verildi

11 Şubat 2019 Pazartesi 06:34
Kurtarma gemisine onun adı verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken, 2 Eylül 2015'te annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi´nin cansız bedeni Bodrum sahilinde bulunmuştu.

Alan Kurdi'nin  sahildeki yürek burkan o hali DHA muhabirince fotoğraflanmış; fotoğraf tüm dünyada ses getirmiş; uluslararası camiada mülteci krizinin yeniden tartışılmasına neden olmuştu.

Alman yardım kuruluşu olan Sea-Eye, Akdeniz´de kurtarma faaliyetlerini sürdüren `Professor Albrecht Penck´ adlı geminin ismini değiştirerek `Alan Kurdi´ yaptı. Yeni ismi ile hayat kurtarmaya devam edecek gemi için İspanya´nın Balear Takımadaları'na ait Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca´daki bir limanda tören düzenlendi. Törene Alan Kurdi´nin babası Abdullah Kurdi,  halası Tima Kurdi, politikacılar, dernek görevlileri, gönüllüler ve bölgede yaşayanlar katıldı.

Baba: Benim için zor bir gün

Törene katılan baba Abdullah Kurdi, "Bugün benim için çok zor bir gün zira birçok anıyı yeniden yaşıyorum. Alman kurtarma gemisinin oğlumun adını taşıyacağı için mutluyum. Bu organizasyonda iyi kalpli inanlar var. Oğlumun sahildeki o hali unutulamaz. Karım ve oğullarımın kaybına duyduğumuz üzüntü, bunun gibi oğulları ve kızları trajik biçimde kaybedilen binlerce aile tarafından paylaşıyor.

Sözcü: Bu isim bize yaptığımız işi hatırlatacak

Törende konuşan Sea-Eye Sözcüsü Carlotta Weibl, "Alan Kurdi ismi, bize yaptığımız işi hatırlatacak. Bu gemiler, kaptanlar, STK'lar ve yanlış yönlendirilmiş politikacılarla yapılan çatışmalarla ilgili değil. Bu Alan, Galip, Rihan gibi her gün Akdeniz´de boğulan gerçek insanlarla ilgili. Ve bu sevdiklerinin hissetmesi gereken sonsuz acı ve keder ile ilgili" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 06:34
  1. Muğla
  2. İspanya
  3. BODRUM
  4. Akdeniz
  5. sığınmacı
  6. Suriyeli çocuk
  7. Alan Kurdi
  8. kurtarma gemisi
  9. son dakika
  10. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro askeri tatbikatla gövde gösterisi yaptı 'Trump da tehditleri de dışarı'
    1. Maduro askeri tatbikatla gövde..
    2. Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen..
    3. Çorum'da zehir tacirlerine dev operasyon
    4. Kurtarma gemisine onun adı verildi
    5. Lastik taşıtıp 200 lira alıyorlar
    6. Hastalık yayılmaya başladı! Zombi..
    7. Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243..
    8. Otomobil sayısı azaldı gelirler arttı
    9. Kan izlerini takip edince... 'Dehşete..
    10. Valiz içinde bulunan kadın cesedi için..
    11. Çin'de Bahar Bayramı tatilinde rekor..
    12. Beşiktaş'tasilahlı kavga
    13. Avustralya'daki selde 300 bin sığır..
    14. İstanbul'da gece kulübünde silahlı..
    15. Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
    16. Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası..
    17. Bursa'da kaçak kazı operasyonları
    18. GÜNCELLEME - Uludağ'da silahlı kavga:..
    19. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    20. Yorumcu Ahmet Çakar: Hakem hakem..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum