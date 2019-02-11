Kurtarma gemisine onun adı verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken, 2 Eylül 2015'te annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi´nin cansız bedeni Bodrum sahilinde bulunmuştu.

Alan Kurdi'nin sahildeki yürek burkan o hali DHA muhabirince fotoğraflanmış; fotoğraf tüm dünyada ses getirmiş; uluslararası camiada mülteci krizinin yeniden tartışılmasına neden olmuştu.

Alman yardım kuruluşu olan Sea-Eye, Akdeniz´de kurtarma faaliyetlerini sürdüren `Professor Albrecht Penck´ adlı geminin ismini değiştirerek `Alan Kurdi´ yaptı. Yeni ismi ile hayat kurtarmaya devam edecek gemi için İspanya´nın Balear Takımadaları'na ait Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca´daki bir limanda tören düzenlendi. Törene Alan Kurdi´nin babası Abdullah Kurdi, halası Tima Kurdi, politikacılar, dernek görevlileri, gönüllüler ve bölgede yaşayanlar katıldı.

Baba: Benim için zor bir gün

Törene katılan baba Abdullah Kurdi, "Bugün benim için çok zor bir gün zira birçok anıyı yeniden yaşıyorum. Alman kurtarma gemisinin oğlumun adını taşıyacağı için mutluyum. Bu organizasyonda iyi kalpli inanlar var. Oğlumun sahildeki o hali unutulamaz. Karım ve oğullarımın kaybına duyduğumuz üzüntü, bunun gibi oğulları ve kızları trajik biçimde kaybedilen binlerce aile tarafından paylaşıyor.

Sözcü: Bu isim bize yaptığımız işi hatırlatacak

Törende konuşan Sea-Eye Sözcüsü Carlotta Weibl, "Alan Kurdi ismi, bize yaptığımız işi hatırlatacak. Bu gemiler, kaptanlar, STK'lar ve yanlış yönlendirilmiş politikacılarla yapılan çatışmalarla ilgili değil. Bu Alan, Galip, Rihan gibi her gün Akdeniz´de boğulan gerçek insanlarla ilgili. Ve bu sevdiklerinin hissetmesi gereken sonsuz acı ve keder ile ilgili" dedi.



