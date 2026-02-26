Kurtarılmak istemedi! Arkadaşlarıyla tartışan belediye çalışanı Boğaçayı’na atladı! Buz gibi suda saatler sonra ikna edildi

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Liman Mahallesi Boğaçayı Köprüsü'ne gelen belediye çalışanı Hüseyin K., iş yerinde mesai arkadaşlarıyla girdiği tartışma sonrası kendisini Boğaçayı'na attı. Mesai arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin K.'yi kurtarmak için harekete geçti. Ekiplere direnen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine kurtarılmak istemediğini söyleyerek, çayın orta kısımlarına doğru ilerledi.

Bu sırada olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, DEGAK dalgıcı tarafından can simidine bağlanarak sudan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle bir hayli üşüdüğü gözlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.