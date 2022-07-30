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Dünya Kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü
Dünya

Kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

Rusya'nın Kidero kentinde ormanda yürüyen iki çocuk, kurt saldırısına uğradı. Çocuklardan biri, kurt tarafından ormanın içine sürüklenirken, diğeri ise kurtulmayı başardı. Kurdun ilk olarak çocuğun boğazına saldırdığı öğrenilirken, diğer çocuğun boyun bölgesindeki yaralar da dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:51:00 -
Kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

Kidero kentinde ormanlık alanda yürüyen 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, aniden kurt baskınına uğradı. Kurt, çocuklardan birini yaralarken, diğerini de ormana doğru kaçırdı. Yaralı çocuğun bağrışları üzerine çevredekiler acilen bölgeye geldi ve yetkililere haber verildi.

İKİ ÇOCUKTAN SADECE BİRİ KURTARILABİLDİ

Ekipler bölgeye geldiğinde iş işten geçmişti. Kurt, çocuklardan birini alıp kayıplara karışırken, diğer çocuğu da ağır yaralı şekilde bıraktı. Acilen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastaneden paylaşılan fotoğraflarda da çocuğun boyun kısmından yara aldığı görüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diğer yandan kurt tarafından kaçırılan çocuğun cansız bedeni de ormanlık alanda bulundu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede kurdun çocuğa boyun tarafından saldırdığını tespit etti.

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