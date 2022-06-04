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Yerel Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
Yerel

Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti

Anadolu'nun en güçlü ve hayranları arasında yer alan kurt ve kangal, dağlık alanda karşı karşıya geldi. İki kangalın üzerine koşup ölüm vuruşu yapmasına rağmen sarsılmayan kurdun dirençli duruşu, izleyenleri hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 14:26:00 -

Anadolu'da yaşayan vatandaşların en sevdiği hayvanların başında kurt ve kangallar geliyor. Koyunlara saldırmaları nedeniyle kurtlara yönelik önlemler alınsa da bu iki hayvan arasındaki rekabetten kimin galip çıkacağı hala tartışılıyor.

Dağda karşı karşıya geldiler

Anadolu'nun iki yırtıcısı, dağlık bir alanda karşı karşıya geldi. İki kangal, bir anda kurdun üzerine doğru koşmaya başladı. Kangallar son sürat koşarken, kurdun verdiği tepki herkesi kendisine hayran bıraktı.

Ölüm vuruşuna rağmen dik durdu

Asaletleri ve cesurluklarıyla bilinen kurt, bu özelliklerinden taviz vermedi. Kangalın ölüm vuruşu adı verilen vuruşuna rağmen kurdun dik durması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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Yorumlar

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Kurt ile başedebilecek köpek yoktur
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