  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fışkıran tankerlerinde ünlü yorumcuların dikkat çeken o dolar maliyeti bilgileri, gündemi altüst etti

İstanbul'da dehşet: Ünlü cerrah silahlı saldırıda öldü!

Araç sahipleri Türkiye'de motosiklet satışları artış gösterdi, otomobili resmen solladı: Yol sorunu bitiyor

Buraya kadarmış! Mansur Yavaş’ın üzeri çizildi

2. Abdülhamit yol gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi!

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Savaşan İHA'lar ve 'KIZILELMA' da yapay zeka çalışması! İşte açıklaması

Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Her yerde bakımsızlık! İlk günden arıza yaptı

Altını olanlar! TESK'den mesaj geldi, uyardı! O oyun: Altında sahtecilik nedeniyle altın alırken bunlara bir bakıverin

Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"
Yerel Kurt sürüye saldırdı: 30 koyun telef oldu!
Yerel

Kurt sürüye saldırdı: 30 koyun telef oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 21:47:00 -
Kurt sürüye saldırdı: 30 koyun telef oldu!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti, 10 koyunu yaraladı.

Hisarbey köyü Erikli mevkiinde Şükrü Akdoğan (33) ve kardeşlerine ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sonucu 30 koyun telef olurken 10 koyun yaraladı.

Sürü sahibi Şükrü Akdoğan, “Kardeşim dün akşamüzeri koyunları eve getirirken 50 koyunun sürüden ayrıldığını fark edememiş. Sabah koyunların eksik olduğunu görünce ormanlık alana aramaya gittiğimizde koyunlara kurt saldırmış. 30 koyun telef olmuş, 10 koyunu da yaralı bulduk. 10 tane koyunumuzda kaybolmuş bulamıyoruz. Kurt bize büyük zarar verdi. Yaralı koyunların da iyileşmeyeceği söyleniyor. 50 koyunumuz gitmiş oldu. Bu hayvanları besleyip büyüttük, çok masrafımız oldu. Ailemizin geçim kaynağı hayvancılık. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz.” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23