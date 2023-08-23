Kurt sürüye saldırdı: 30 koyun telef oldu!

Hisarbey köyü Erikli mevkiinde Şükrü Akdoğan (33) ve kardeşlerine ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sonucu 30 koyun telef olurken 10 koyun yaraladı.

Sürü sahibi Şükrü Akdoğan, “Kardeşim dün akşamüzeri koyunları eve getirirken 50 koyunun sürüden ayrıldığını fark edememiş. Sabah koyunların eksik olduğunu görünce ormanlık alana aramaya gittiğimizde koyunlara kurt saldırmış. 30 koyun telef olmuş, 10 koyunu da yaralı bulduk. 10 tane koyunumuzda kaybolmuş bulamıyoruz. Kurt bize büyük zarar verdi. Yaralı koyunların da iyileşmeyeceği söyleniyor. 50 koyunumuz gitmiş oldu. Bu hayvanları besleyip büyüttük, çok masrafımız oldu. Ailemizin geçim kaynağı hayvancılık. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz.” dedi.



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