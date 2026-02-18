Kurt piste girdi: Olimpiyatlarda vahşi sürpriz

İtalya’da düzenlenen 2026 Winter Olympics kapsamındaki kros kayağı yarışında, kurt aniden piste çıktı. Görüntülerde, köpeğin önce kameraya yöneldiği, ardından Hırvatistan ve Yunanistanlı sporcuları bitiş çizgisine kadar takip ettiği görülüyor.

Arjantinli sporcu Nahiara Gonzalez Diaz, “Burada bir köpeğin ne işi var diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

NAZGUL’UN HİKÂYESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kurtun 'evcil' olduğu ve adının “Nazgul” olduğu öğrenildi. İsim, The Lord of the Rings serisindeki yüzük tayflarına gönderme yapıyor.

Norveç basınına konuşan sahibi, köpeğin evden kaçtığını ve yalnızca sahibini aradığını söyledi. “Çok inatçı ama çok tatlı ve sosyal bir köpek. İnsanlara zarar vermez,” diyen sahibi, Nazgul’un kalabalıkta kaybolduğunu ifade etti.

SPORCULARDAN FARKLI TEPKİLER

İsveçli kayakçı Jonna Sundling olayı “sevimli” olarak nitelerken, Norveçli rakibi Astrid Oyre Slind esprili bir şekilde, “Benim için köpek değil, İsveçli rakibim daha büyük sorun” dedi.

Ancak herkes aynı fikirde değildi. Kayak yorumcusu Fredrik Aukland, sahaya kontrolsüz bir hayvanın girmesinin “felaketle sonuçlanabilecek bir durum” olduğunu söyledi.

Hırvat sporcu Tena Hadzic ise ilk anda bir kurdu gördüğünü belirterek, “Yarışın ortasında ısırılmaktan korktum” dedi. Hadzic, bunun final yarışında yaşanması halinde ciddi risk doğurabileceğini vurguladı.

Yunan sporcu Konstantina Charalampido ise kurdun oldukça sakin olduğunu belirterek, “Beni ünlü yaptı, ona teşekkür etmeliyim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Bu köpeği 2030 Fransa Kış Olimpiyatları’na yazın” yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı “Olimpiyatlarda dünya çapında sporcular ve bir de sahneyi çalan köpek var” ifadelerini kullandı.