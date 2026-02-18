  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı? Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Oruç İstanbul’un kalbi Ramazan’ın manevi ışığıyla parlıyor!
Oruç

İstanbul’un kalbi Ramazan’ın manevi ışığıyla parlıyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İstanbul’un kalbi Ramazan’ın manevi ışığıyla parlıyor!

İstanbul’un binlerce yıllık tarihine tanıklık eden simge yapısı Galata Kulesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte muazzam bir dönüşüme imza attı. 18 Şubat akşamı itibarıyla başlatılan özel uygulama kapsamında, iftar vaktinin girmesiyle birlikte tarihi kule yeşil aydınlatmayla donatılarak şehre görsel bir şölen sunmaya başladı.

Galata Kulesi'nin dış aydınlatması 18 Şubat akşamından itibaren yeşil olarak uygulanmaya başlandı. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulamanın aynı zamanda işitme engelli bireylerin de Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanabilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

 

GALATA KULESİ'NE ÖZEL GÖRSEL YANSITMA

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik ise Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde Ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü şekilde hissedilmesi planlanıyor.

 

Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı
Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı

Gündem

Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan ramazan mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan ramazan mesajı

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan ramazan mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23