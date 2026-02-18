  • İSTANBUL
Kültür Mirası yeniden ibadete açıldı! Selimiye’de 4 yıl sonra ilk namaz
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kültür Mirası yeniden ibadete açıldı! Selimiye’de 4 yıl sonra ilk namaz

Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi, 4 sene süren restorasyonun ardından ikindi namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Edirne’de 2021 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selimiye Camisi’nde cemaatle ilk namaz kılındı.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 2021 yılı Kasım ayında restorasyon başladı. Tarihi cami ile eş zamanlı olarak başlayan meydan düzenlemesi 2022'de tamamlanırken, çevresindeki yapılar da onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı ekim ayında tamamlandı. Orijinaline uygun olarak dokunan halıların serildiği tarihi camide, ana mekan ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlandı. Hazirede çalışmaların devam ettiği Selimiye Camisi'nde, restorasyonun son aşamasında çini temizliği ve çevre düzenlemesi bulunuyor.

Tarihi cami, sona gelinen restorasyon süreciyle birlikte bugün ikindi namazında ibadete açıldı. Selimiye Camisi’nde namaz kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, namaz vakti camiye akın etti. Namazının ardından, dualar edildi. Namaz sonrası konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, "Selimiye’de 4 yılın ardından namaz kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Restorasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük mabedin Ramazan ayında açılmış olması ayrı bir mutluluk" diye konuştu. Oğluyla birlikte camide namaz kılan Oğuzhan Canyurt, “Dört yıldır Edirne’de yaşıyorum. Buraya geldiğimizden beri de namaz kılamadık. Şimdi bir ramazan ayında açılmış olması bizi çok mutlu etti. Çok ayrı bir havası var. Bütün insanların buraya gelmesini isterim. Burada namaz kılmak ayrı bir duygu veriyor insana. Çok büyük bir hasret vardı. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok da güzel bir işçilik olmuş. Çok hoşumuza gitti" dedi.

Caminin eski görkemine kavuştuğunu söyleyen Gökhan Aktürk de, “Caminin restorasyonuna ve çalışmalarına baktığımızda tekrar eski görkemine döndüğünü görüyoruz. Birebir özgünlüğü görebiliyoruz. Çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederiz, gayet güzel bir çalışma olmuş. Eski görkemine kavuştuğu için namazlarımız eski huzuruyla, eski görkemiyle tekrar kılınmaya devam edecek. İnşallah daha güzel namazlar, güzel teravihler nasip olur" diye konuştu.

