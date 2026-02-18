Kültür Mirası yeniden ibadete açıldı! Selimiye’de 4 yıl sonra ilk namaz

Tarihi cami, sona gelinen restorasyon süreciyle birlikte bugün ikindi namazında ibadete açıldı. Selimiye Camisi’nde namaz kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, namaz vakti camiye akın etti. Namazının ardından, dualar edildi. Namaz sonrası konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, "Selimiye’de 4 yılın ardından namaz kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Restorasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük mabedin Ramazan ayında açılmış olması ayrı bir mutluluk" diye konuştu. Oğluyla birlikte camide namaz kılan Oğuzhan Canyurt, “Dört yıldır Edirne’de yaşıyorum. Buraya geldiğimizden beri de namaz kılamadık. Şimdi bir ramazan ayında açılmış olması bizi çok mutlu etti. Çok ayrı bir havası var. Bütün insanların buraya gelmesini isterim. Burada namaz kılmak ayrı bir duygu veriyor insana. Çok büyük bir hasret vardı. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok da güzel bir işçilik olmuş. Çok hoşumuza gitti" dedi.