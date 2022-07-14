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Gündem Kurt kuzuyu alıp kayıplara karıştı
Gündem

Kurt kuzuyu alıp kayıplara karıştı

Çitlerin üzerinden ağıla dalan bir kurdun, sürüsünün içinden kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 22:15:00 -

Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın en fazla dert yandığı konuların başında kurt saldırıları geliyor. Çoğu zaman koyunlara saldıran kurtlar, bazı dönemlerde de kuzuları hedef olarak seçiyor.

Güvenlik kayıtlarına an be an yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kaydında ise çitlerin üzerinden fırlayıp ağıla dalan bir kurdun, koyun sürüsü içindeki kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

Hızlı hareket edemedi

Videoda, kurdun ağıla girmesiyle birlikte koyunların sağa sola doğru kaçıştığı görülüyor. Kurt, o hengame içinde koyunlardan birini kapamayınca, diğerlerine göre daha ağır hareket eden kuzuyu alıp gözden kayboluyor.

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