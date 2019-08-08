Kurt ahırdaki keçilere saldırdı
Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.08 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.
Olay önceki gece Palanlı köyü muhtarı Ömer Çil’in köyün içindeki ahırında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlar ahırda iken, gece kurt saldırısına uğradı. Ahıra giren kurt 8 adet keçiyi parçaladı. Sabah kalktıklarında keçilerin telef olduğunu gören Ömer Çil, durumu yetkililere bildirdi.
Ömer Çil, konuyu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiğini belirterek, yabani hayvanlar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.
YORUM YAZ