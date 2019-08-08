Kurt ahırdaki keçilere saldırdı Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.

Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.

Olay önceki gece Palanlı köyü muhtarı Ömer Çil’in köyün içindeki ahırında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlar ahırda iken, gece kurt saldırısına uğradı. Ahıra giren kurt 8 adet keçiyi parçaladı. Sabah kalktıklarında keçilerin telef olduğunu gören Ömer Çil, durumu yetkililere bildirdi.

Ömer Çil, konuyu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiğini belirterek, yabani hayvanlar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

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