0553 313 94 23

Kurşunlu Camii ve Külliyesinin ilgi çeken özellikleri

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan ve yerli, yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip Kurşunlu Camii ve Külliyesi ilginç özellikleri ile dikkat çekiyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:55
Kurşunlu Camii ve Külliyesinin ilgi çeken özellikleri

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan ve yerli, yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip Kurşunlu Camii ve Külliyesi ilginç özellikleri ile dikkat çekiyor.


Kurşunlu külliyesi 1517-1525 yıllar arasında Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırıldı. Külliyesi’nin mimarı Mimar Sinan’dan önce mimarbaşı olan Acem Ali’dir. Gerçek adı Alaeddin Ali Bey olan Acem Ali, klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır. Kurşunlu Külliyesi; camii, şadırvan, Mevlevihane, tabhane (misafir odaları) , imaret (öğrencilere yemek dağıtan yer), aşevi (mutfak) ve günümüzde kütüphane olarak kullanılan sıbyan mektebi gibi kısımlarından oluşuyor. Caminin kubbesi kurşundan yapıldığı için külliyeye kurşunlu adı verilmiştir. Külliyenin içinde şuan sıcak cam sanatı, lüle taş, el sanatları, Hz. Mevlana’nın semahanesi ve Mevlana kütüphanesi bulunmaktadır. Külliyenin kurşunlu kubbesi, akustik özelliği ve duvarlarında beton yerinde Horasan (toprak, kireç ve yumurtanın beyaz kısmından yapılıyor) harcı kullanılması özellikleriyle dikkat çekici bir tarihi eser olarak biliniyor.



Burası Mevlana’ya bağlı


Kendini cami cemaatlerinden birisi olarak tanıtan Mesut Karagöz, 30 senedir hizmet yaptığı Kurşunlu Camii ve Külliyesi hakkında bilgiler verdi. Karagöz, cami ve külliyenin çok sayıda yerli ve yabancı misafirleri olduğunu anlatarak, "Turistler geliyor ve bize külliye hakkında soruyorlar. Burası sadece cami değil, burası külliye. Külliyenin içerisinde camii var, karavan sarayı var, aşevi var ondan sonra arkada Mevlevi talebelerin yetiştiği Mevlevihane var. Yani burası Mevlana’ya bağlı. Aynı zamanda burada eğitimhane var, talebeler burada eğitim görürdüler. İçeri girdiğin zaman kadınların namaz kıldığı bölümün üstünde Ya Hazret-e Mevlana diye yazı var. Buranın Mevlana ile ilişkisi buranın Konya’ya bağlı olduğundan kaynaklıyor. Eskide Osmanlı döneminde Konya’dan geliyormuş bütün buranın iaşesi. Aşağıda bunun değirmen varmış, Mevlevilik olduğu için Konya’ya bağlıymış” şeklinde konuştu.



Beton yerinde Horasan harcı kullanılmış


Horasan harcının yumurta akı ve kireç gibi malzemelerin karıştırılmasıyla elde edilen eski bir yapı malzemesi olduğunu, Kurşunlu Camii yapısında da bunun kullanıldığını anlatan Mesut Karagöz, “Sıvaları beton değil, Horasandır. Yani beton yerinde yumurta kullanılmışlar. Çok sağlam yapılmış. Öyle olmasa 500 yüz sene ayakta duramazdı. Türkiye’de bu cami gibi birkaç cami daha var. İstanbul’da bulunan Ayasofya’nın yapısında da horasan kullanılmış diyorlar. Yani bu Bizans ve Selçuk devletlerinde var olan bir özelliktir” dedi.



Caminin ısınma ve akustik özellikleri


Külliyenin dikkat çekici özelliklerini tanıtan Karagöz, caminin içerisinde bulunun bazı özellikler hakkında “Caminin içerisinde hocanın namaz kıldığı yerdeki kubbe kendi kendine akustik yapıyor. Osmanlıda bu varmış şimdiki camilerde olduğunu sanmıyorum. Akustik, ses yükselmesidir. Mikrofon kullanmadan ses yayıyor o zaman Osmanlı döneminde varmış. Kubbesi kurşundur, dışardan alan sıcaklığı içeriye aktarıyor. Kışın sıcak oluyor, yazın serin oluyor. Pencereleri ve kapıları hep ahşaptandır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:55
  1. sanat
  2. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı
    1. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    2. Varlık barışında bir fırsat daha
    3. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    4. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    5. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    6. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    7. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    8. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    9. Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı
    10. Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3..
    11. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    12. 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde..
    13. Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı
    14. UMİKK 2019 yılı 3’üncü olağan..
    15. Mardin’in kadın sahafı,..
    16. GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında..
    17. İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında..
    18. Kayıp çocukları jandarma ekipleri buldu
    19. Antalyaspor’dan 15 sporcu milli takıma..
    20. Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir..
    21. Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız
    22. Sonuçlar açıklandı tanıtım hızlandı
    23. Yerli limon pazarın zam şampiyonu ilan..
    24. Kurşunlu Camii ve Külliyesinin ilgi..
    25. GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de iki terörist..
    26. Teknik Direktörü Polat Çetin: "Hedefi..
    27. Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri..
    28. Çukurca seyir terasına kavuşuyor
    29. Bağcılar’da ‘Üniversite Tercih Fuarı’..
    30. 455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?