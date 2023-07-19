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Gündem Kürsüde kalp krizi geçiren AK Partili belediye başkanından üzücü haber
Gündem

Kürsüde kalp krizi geçiren AK Partili belediye başkanından üzücü haber

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:54:00 -
Kürsüde kalp krizi geçiren AK Partili belediye başkanından üzücü haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçiren AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçiren AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi.

Kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Eren, düşerek başını mermer zemine çarptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Artı Gerçek’ten Emrullah Bayrak’ın haberine göre, ameliyat edilen Eren’in beynindeki kanama durduruldu. Eren’in entübe edildiğini belirten AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, sağlığına kavuşması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Eren’in uyutulduğu açıklandı.
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