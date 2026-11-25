Adana’da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Hüseyin Alkan’ın ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Alkan, geçtiğimiz cumartesi günü mahalledeki Kur'an kursuna gitti. Akşam kurstan çıkan Alkan'ın eve dönmemesi üzerine aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisle birlikte çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen aile, Hüseyin'in en son 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı civarında olduğunu tespit etti. Ancak aradan geçen 5 güne rağmen Hüseyin evine bir daha dönmedi. Gencin hayatından endişe eden ailesi, evlatlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Kurstan çıktıktan sonra ortadan kayboldu

Baba Halil Alkan (44), oğlunun hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Ben Şanlıurfa'da peynir satıyordum annesi aradı, Hüseyin'in eve gelmediğini söyledi. Hemen polise haber verdirdim ve Adana'ya geldim. Haftada 1 gün oğlum kursa gidiyor. Cumartesi günü akşam 17.56'de kurstan çıkmış ama ondan sonra haber yok. Kamera kayıtlarını inceledik, İncirlik Hava Üssüne kadar olan kameralara baktık, ondan sonraki kameralara yetkimiz olmadığı için bakamadık" ifadelerini kullandı.

“Üzülüyoruz, ağzımız yandı”

Perişan olduklarını ve evladının hayatından endişe duyduklarını anlatan baba Alkan, "Annesi perişan, kaç gündür uyumuyor kadın. Haber alamıyoruz. Hiç böyle kaybolmadı. Arkadaşlarına sordum ama kimse cevap vermedi, bilmediklerini söyledi. Ailem perişan oldu. Evlattır, çok üzülüyoruz, ağzımız yandı. Bir an önce oğlumun bulunmasını istiyoruz, halen bulamadık" diye konuştu.