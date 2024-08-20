Kursk bölgesinde kanlı gece! Yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler gün yüzüne çıktı
Rusya’nın Kursk bölgesinde, yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler bulundu.
Rusya'nın Kursk bölgesinde, yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetlerin bulunduğu iddia ediliyor.
Paylaşılan videoda, onlarca Ukrayna askerinin cesedinin yer aldığı belirtiliyor.
Bu durum, çatışmaların ne kadar şiddetli geçtiğini gözler önüne seriyor.
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