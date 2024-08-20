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Sosyal Medya Kursk bölgesinde kanlı gece! Yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler gün yüzüne çıktı
Sosyal Medya

Kursk bölgesinde kanlı gece! Yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler gün yüzüne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 19:58:00 -

Rusya’nın Kursk bölgesinde, yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler bulundu.

Rusya'nın Kursk bölgesinde, yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetlerin bulunduğu iddia ediliyor.

Paylaşılan videoda, onlarca Ukrayna askerinin cesedinin yer aldığı belirtiliyor.

Bu durum, çatışmaların ne kadar şiddetli geçtiğini gözler önüne seriyor.

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