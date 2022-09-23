Kürşat Mican Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alanlara isyan etti!

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LGBT lobisine karşı İstanbul Fatih'te düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü, sapkın seviciler tarafından hedef alındı.

LGBT'li sapkınları destekleyen medya kuruluşu ve bazı siyasi isimler, yürüyüşte eşcinsellere karşı nefret söylemi yapıldığını iddia etti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, yürüyüşe katılanları hedef alan söylemlere Twitter hesabından cevap verdi.

"On binlerce ailemizin, yediden yetmişe milletimizin iştirakiyle gerçekleşen ‘Büyük Aile Buluşması ve Yürüyüşünü’ bir kısım gazeteci, yazar, çizer vs. takımının günlerdir çarpıtarak, yaftalayarak gündeme getirmesini ibretle izliyoruz." diyen Mican, eşcinsel bireylerin değil, eşcinselliği destekleyen lobilerin protesto edildiğini, bu batağa düşenlerin kurtuluşu için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

Müslüman Türk Yurdunda şanlı ecdadın yümünlü torunları olarak bir araya gelen binlerce insan aykırı düşünen ve yaşayan hiçbir bireyi hedef almadı, nefret söyleminde bulunmadı. Çevreye zarar vermedi, slogan atmadı. Demokratik hakkını kullanarak asil bir sessizlikle ‘Küresel LGBT lobilerinin’aile yapımızı ve nesillerimizi ifsad etmeye yönelik propaganda faaliyetlerine ve dayatmasına karşı protesto yürüyüşünü gerçekleştirdi.Lütfen konuyu çarpıtmayın.Konuyu çarpıtmak,manipüle etmek Ailemizi ve nesillerimizi koruma saikiyle bir araya gelmiş on binlerce Vatan, Millet ve Mukaddesat sevdalısına hakarettir…!!!