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Gündem Kürşad Yılmaz tahliye mi oldu? Kürşat Yılmaz neden cezaevindeydi?
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Kürşad Yılmaz tahliye mi oldu? Kürşat Yılmaz neden cezaevindeydi?

Kürşat Yılmaz tahliye | 2055 yılından bu yana cezaevinde olan Kürşat Yılmaz’ın tahliye olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kürşat Yılmaz ne zaman tahliye oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:43:00 -
Kürşad Yılmaz tahliye mi oldu? Kürşat Yılmaz neden cezaevindeydi?

Pek çok kişi Kürşat Yılmaz’ın kim olduğunu, suçunun ne olduğunu araştırmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürşat Yılmaz için bir açıklamasında ‘Kahraman’ ifadesini kullanmıştı. Bahçeli, tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki göstermiş ve "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.

Kürşad Yılmaz tahliye mi oldu? Kürşat Yılmaz neden cezaevindeydi?

2005 yılından bu yana hapiste olan Kürşat Yılmaz tahliye oldu? Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. 2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

 

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