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Gündem Kürşad Salih Yaman'dan 'boykot' çağrısı! 'Mesele tarafını belli etmektir'
Gündem

Kürşad Salih Yaman'dan 'boykot' çağrısı! 'Mesele tarafını belli etmektir'

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:21:00 -
Kürşad Salih Yaman'dan 'boykot' çağrısı! 'Mesele tarafını belli etmektir'

Serhend dergisi yazarı Kürşad Salih Yaman, siyonistin mallarını boykota ilişkin duyarlı Müslümanlara önemli çağrıda bulundu.

 Taha Emre ÖZDEMİR 

Siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik "soykırım" niteliğindeki saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.

Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki operasyonuna insanlık dışı bir katliamla karşılık veren İsrail'in saldırıları özellikle son dönemde medyanın da bölgeden ilgisini çekmesiyle unutulmaya başlandı.

Artık eskisi kadar konuşulmayan boykota ilişkin Serhend dergisi yazarı Kürşad Salih Yaman'dan önemli bir çağrı geldi.

Yaman, "Öyle firmalar var ki şuurlu Müslüman nazarında ömür boyu boykot edilmeyi hak etmişlerdir." dedi.
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'Mesele tarafını belli etmektir'

Katil İsrail'in her saldırısında boykotun gündeme gelip unutulduğunu belirten Yaman, "Yıllardır her saldırı sonrası İsrail menşeli mallar yahut siyonizme açık veya gizli destek veren markalar boykot edilir. Ancak ortam normale döner dönmez boykotun etkisi de giderek azalır. Boykot edilen markalara ait ürün ve hizmetler bir süre sonra yeniden satın alınıp kullanılmaya başlar. Ta ki yeni bir saldırı olana dek." ifadelerini kullandı.

Kürşad Salih Yaman, boykotta tarıfımızı belli ediyoruz diyerek şöyle devam etti:

Boykotta, etkin bir sonuca ulaşmaktan ziyade, yapılan eylemin kendisine odaklanılmalı, caydırıcılık noktasında önemli bir mesafe katedilmese bile boykota devam edilmelidir. Mesele tarafını belli etmektir.

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