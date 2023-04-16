Kürkçü dükkanına geri mi dönüyor? Flaş gelişme...

Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ortak olmak isteyen ve seri galibiyetler alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında kiralık olarak transfer ettiği Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuş ve yerine Vincent Aboubakar getirilmişti. İngiliz devinde de kiralık olarak top koşturan Hollandalı yıldız için yeniden geri dönüş ihtimali doğdu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak için büyük çaba sarf eden ve üst üste galibiyetler alan Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Siyah - beyazlılar ise Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı transfer ederek Weghorst'un yerini doldurmuştu.

İngiliz devine yine kiralık olarak giden Weghorst'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Burnley'e geri döneceği kaydedildi.

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The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için en ciddi talip konumunda...

Weghorst'un bonservisini elinde tutan Burnley'nin oyuncuyu satmak istediği ancak Beşiktaş'ın yine kiralama teklifiyle masaya oturacağı kaydedildi.

Beşiktaş kariyerinde 18 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti. Manchester United'da ise 21 karşılaşmada boy gösteren Weghorst, 2 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koydu.