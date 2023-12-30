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Dünya Küresele haydut iş başında! Sayılarını hızla artırıyor
Dünya

Küresele haydut iş başında! Sayılarını hızla artırıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-30 10:33:00 -
Küresele haydut iş başında! Sayılarını hızla artırıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 500'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 500 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 121 adet azaldı.

Perşembe gününü 77,15 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 71,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,77 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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