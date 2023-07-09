Küreselcilik karşıtı Alman Milliyetçiliği yükseliyor: Yerel siyasette ilk zafer

Anketlerde ikinci sıraya yerleşen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), yerel siyasette ilk zaferlerini kazandı. Raguhn-Jeßnitz’de Belediye başkanlığı Sonneberg’de kaymakamlık seçimi kazanıldı.

Yükselişe geçerek anketlerde Başbakan Olaf Scholz’un partisini de geçen Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yerel seçimlerde ilk zaferlerini elde etti.

Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg ilçesinde partinin adayı Robert Sesselmann kaymakamlığa seçildi. 2 Temmuz Pazar günü ise Hannes Loth, Saksonya -Anhalt eyaletine bağlı Raguhn-Jeßnitz beldesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde zaferi göğüsleyen isim oldu. Böylece AfD ilk kez bir belediye seçimini kazınmış oldu.

SEÇİM ZAFERİ SORUŞTURMAYI BERABERİNDE GETİRDİ!

Özellikle Sonnberg’deki kaymakamlık seçimi, günlerdir kamuoyunun gündeminden düşmüyor. AfD’nin Thüringen eyalet teşkilatı, iç istihbarat kurumu Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından “aşırı sağcılığı kanıtlanmış” olarak nitelendiriliyor. Bu nitelendirme gerekçe gösterilerek Eyalet İçişleri Bakanlığı, Sesselmann’ın anayasaya sadakati hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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