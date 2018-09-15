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Küresel ticaret savaşları İstanbul’da masaya yatırılacak

İlk günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açılış konuşması yapması beklenen İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2018), 19-20 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:57
Küresel ticaret savaşları İstanbul’da masaya yatırılacak

İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2018), ‘Küresel Ticaret Savaşı ve Sanayinin Finansmanı’ ana temasıyla 19-20 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ilk günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açılış konuşması yapması beklenirken, zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz veLütfi Elvan ile özel sektörden pek çok banka ve finansman kuruluşunun üst düzey yöneticileri de katılacak.

Zirvede pek çok ekonomistin yanı sıra İngiltere’nin ilk Müslüman bakanlarından birisi olan Shahid Malik de söz alacak. İstanbul’un dünyanın en önemli finans merkezlerinden birisi olduğunu belirten Malik’e göre Türkiye şu anda ucuzlayan fiyatlar nedeniyle gelecekte tekrar bulunamayacak fırsatlarla dolu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:57
  1. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2018)
  2. Küresel Ticaret Savaşı ve Sanayinin Finansmanı
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz
  6. Lütfi Elvan
  7. Shahid Malik

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