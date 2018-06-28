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Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti 500 milyar metreküpü geçecek

LNG ticaretinin, Asya piyasalarından gelecek kuvvetli taleple 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçeceği tahmin edildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:21
Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti 500 milyar metreküpü geçecek

 Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, küresel LNG piyasasında meydana gelecek talep artışının yaklaşık üçte biri yine Çin'den gelecek.

Orta vadede 100 milyar metreküpü aşacak LNG talep artışının yaklaşık yüzde 35'i Çin, yüzde 15'i ABD'den gelirken, talep artışlarının kalan kısmı diğer Asya ve Avrupa ülkelerinden kaynaklanacak.

Böylece, geçen yıl 390 milyar metreküpten fazla olan LNG ticareti, gelecek 5 yılda artmaya devam ederek 500 milyar metreküpü geçecek.

ABD'nin mevcut durumda orta vadede ikinci en büyük LNG ihracatçısı Avustralya'yı geçerek 101 milyar metreküp kapasiteyle en kötü olasılıkla Katar'ın ardından ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Katar'ın halen 105 milyar metreküp ihracat kapasitesi olduğu hatırlatılan raporda, "Küresel LNG ticareti Asya piyasalarından gelecek kuvvetli taleple 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçecek. ABD gelecek iki yılda yeni LNG ihracat projelerini onaylarsa, Katar'ı geçerek lider bile olabilir. Bu da olasılıklar dahilinde bulunuyor. Katar'ın kapasite artış planlarının 2023'ten önce hayata geçmesi ise beklenmiyor." ifadeleri kullanıldı.

IEA raporuna göre, 2023 itibarıyla dünyadaki LNG ithalatının yüzde 60'ı ABD, Katar ve Avustralya tarafından karşılanacak.

Buna göre, 2023 itibarıyla ülke başına yaklaşık en az 100'er milyar metreküp LNG ihracatı gerçekleştirecek Katar, ABD ve Avustralya'yı 37 milyar metreküple Rusya'nın izlemesi bekleniyor. Geriye kalan miktarın ise Endonezya, Malezya, Nijerya, Cezayir gibi LNG ihracatçısı ülkeler tarafından karşılanması öngörülüyor

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:21
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