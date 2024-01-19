Küresel şirketlerin yüzde 73’ü yapay zekaya hazır değil

Küresel danışmanlık şirketi Kearney, liderlik danışmanlığı şirketi Egon Zehnder ile birlikte “Yapay Zeka Çağında Liderlik” adlı bir rapor yayınladı. Rapor, küresel şirketlerin liderlerinin yapay zekanın kurumlarını ve insan kaynağını nasıl etkileyeceğine dair beklentilerini ve yaşanacak dönüşüme ne oranda hazır olduklarını inceliyor.

Kurumlar değişime hazır olmalı

Raporun en önemli bulgularından biri, liderlerin yüzde 70’i önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekanın şirketlerini olumsuz etkilemesini beklerken sadece yüzde 20’sinin buna hazır olduklarını belirtmesi. Küresel şirketlerin liderlerinin yüzde 73’ü yapay zeka dönüşümüne hazır olmamalarının gerekçesi olarak insan kaynağı, finansman ve zaman yetersizliğini gösterdi. Öte yandan liderlerin yüzde 51’i yapay zekanın yeterince anlaşılamamış olmasının da hazırlık sorununa katkıda bulunduğunu ifade etti. Buna karşılık yapay zekanın getirdiği dönüşüme hazır olduğunu söyleyenlerin yüzde 89’u bunu yapay zekayı iyi anlamalarına bağladı.

Şirketler planlamayı doğru yaparsa yapay zeka bir fırsat

Rapora göre küresel şirket liderlerinin yüzde 85’i yapay zekayı kurumları için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Liderlerin yüzde 90’ı ise yapay zekanın şirket içindeki rolleri için fırsat olarak görüyor. Yapay zekanın getirdiği fırsatı değerlendirmek üzere liderler şöyle planlama yapıyor:

Yüzde 49’u altyapıya yatırım yapmayı planlıyor

Yüzde 44’ü işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor

Yüzde 39’u yapay zeka uzmanlarını işe alıyor

Onur Okutur: Türk şirketleri yapay zeka yarışında geri kalmamalı

“Yapay zeka önümüzdeki 5 yılda küresel rekabette temel başarı faktörü olacak”

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, yapay zekanın önümüzdeki beş yılda küresel pazarlarda rekabetin temel başarı faktörleri arasına girmesini öngördüklerini belirterek, “Türkiye bu yarışta geride kalmamalı” dedi. Alanlarında lider Türk şirketlerinin yapay zeka yönelik yatırım, insan kaynağı ve işbirliği stratejilerini oluşturmakta önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Okutur, henüz adım atmamış kuruluşların da bir an önce harekete geçmeleri gereğini vurguladı.

Kearney Başkanı Alex Liu: Yapay zekanın risk ve fırsatlarına hazır olun!

Kearney’in uluslararası Başkanı Alex Liu ise yapay zekanın önümüzdeki dönemde birçok sektörde yıkıcı bir rol oynayacağını belirterek, “Küresel liderlerin yaklaşmakta olan dönüşüme hazır olmadıklarını hissetmeleri normal” dedi. Raporun küresel şirket liderlerinin yapay zekaya dair iyimser beklenti içinde olduğunu gösterdiğini belirten Liu, “Şimdi yapılması gereken bu iyimserliği aksiyonu çevirmek ve şirketlerin yapay zekanın getirdiği zorluklara ve fırsatlara hazılanmalarını sağlamak” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO