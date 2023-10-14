Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri yılın 9 ayında genel anlamda yukarı yönlü bir seyir izledi.

Yapılan anlaşmalar, yeni projeler ve alınan siparişler savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

9 aylık süreçte yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 69,5, Fransız şirketler Airbus 14,4, Dassault Aviation 12,8, Thales 11,6, ABD merkezli Boeing 0,6, İngiliz BAE Systems 16,6, Almanya merkezli Rheinmetall AG 29,8, Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace ise yüzde 42,1 kazandırdı.

Birleşik Krallık, Japonya ve İtalya tarafından kurulan Küresel Savaş Hava Programı (GCAP), kapsamında İngiltere'den BAE Systems, Japonya'dan Mitsubishi Heavy Industries ve İtalya'dan Leonardo, yeni nesil savaş uçağının konsept aşamasını hayata geçirmek için eylül ayında anlaşma sağlamıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pasific ise geçen ay Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 32 adet uçak satın alacağını açıklamıştı.

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Ağustota Endonezya, Amerikan Boeing şirketiyle 24 adet F-15EX savaş uçağı satın almak için mutabakat zaptı imzaladı.

Irak'ın Fransız Thales şirketinden Ground Master 400 tipi radarlardan oluşan 600 milyon avroluk C4I sistemi tedarikine hazırlandığına dair haberler de şirket hisselerini olumlu etkileyen faktörler arasında yer almıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ile BAE Systems arasında 155 mm top mermisi ve mühimmat tedarik etmek için anlaşma sağlandı.

BAE Systems bu anlaşmayla 361 milyon dolar değerinde sipariş aldı. BAE Systems, ABD Deniz Piyadelerine amfibi muharebe aracı üretecek.

Amfibi Muharebe Aracı'nın (ACV), BAE Systems tarafından İtalyan şirketi Iveco Defence Vehicles ile iş birliğiyle tasarlanarak üretilen yeni nesil 8×8 amfibi zırhlı araç olması kararlaştırıldı.

Fransız savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Dassault Aviation da yeni siparişleri karşılamak için yakın dönemde önceliklerinin Rafale savaş uçaklarını üretmek olduğunu bildirdi.

Yakın dönemde Hindistan, 26 Rafale uçağı alacağını duyururken Endonezya da 42 Rafale sipariş ettiğini açıklamış ve bu kapsamda 24'ünün kesinleştiğini duyurmuştu.

Güney Kore, silah ihracatında önemli bir konuma yükselirken Hanwha Aerospace'nin obüs üretim kapasitesini iki katına çıkaracağına yönelik haberler de şirketin hisse performansını olumlu yönde etkilemişti.

Maliyetlere ilişkin sıkıntılar performansı olumsuz etkiledi

Yatırımcısını memnun edemeyen savunma ve havacılık şirketlerine bakıldığında ise özellikle maliyetlere ilişkin sıkıntıların öne çıktığı görüldü.

Bu dönemde, General Dynamics'in hisseleri yüzde 10,9, RTX Corporation 28,7, L3 Harris Technologies 16,4, Northropp Grummann yüzde 19,3 azalış kaydetti.

Yılın 9 aylık sürecinde Çinli China Aerospace Science and Technology Corporation'un yatırımcısına yüzde 14,3 kaybettirmesi dikkati çekti.

ABD'de, hükumetin kapanma riski ise şirketlerin hisse performanslarını olumsuz etkiledi.

Maliyetler ve tedarik zincirine ilişkin sıkıntılar RTX Corp'un yatırımcısına kaybettirmesinde etkili olan unsur oldu.

Analistler, Çin'in Northrop Grumman'a Tayvan'a silah sattığından dolayı yaptırım uygulayacağına yönelik haberlere de vurgu yaptılar. L3 Harris Technologies'e değinen analistler, şirketin maliyetlerini azaltamadığını hatırlattı.

L3 Harris Technologies ayrıca Greenville ve Plano'daki tesislerinde yaklaşık 100 mühendisi işten çıkarmıştı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin yılın 9 ayındaki getirileri şöyle: