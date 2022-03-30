Küresel rüzgar enerjisi endüstrisinde rekor

YENİ AKİT ANKARA

Dünya rüzgarı arkasına almış bir şekilde enerji geçişini hızlandırıyor. Öyle ki 743 GW kurulu gücü ile dünyada 1,1 milyar ton karbondioksit salınımının önüne geçebilen rüzgar enerjisinde geçen yıl rekor kurulumla tamamlandı. BloombergNEF (BNEF) tarafından gerçekleştirilen Küresel Rüzgar Türbini Pazar Payları 2021 raporuna göre geçen yıl 99,2 GW yeni kapasite artışı gerçekleşti. Enerji kaynakları arasındaki en çevreci ve ucuz çözüm olan geleceğin kurtarıcısı rüzgarın ülkemizde de daha sert estiğine dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, rüzgar enerjisi için türbinlerin gerek duyduğu tüm bakım ve onarım hizmetlerini üst düzey teknoloji ile gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Rüzgar endüstrisi sürdürülebilir büyüme içerisinde

Rüzgar enerjisinde yeni bir döneme giriliyor. Özellikle küresel endüstri oyuncularının üst üste 2 yıldır rekor kurulumlara imza atması, rüzgar enerjisinden elde edilen hem çevresel hem de ekonomik faydaların artmasına neden oluyor. Bürokrasi ve politikaların teşvikleri de söz konusu olduğunda rüzgar endüstrisinin küresel çapta büyük bir şahlanma yaşadığını belirten Ali Aydın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan rüzgar enerjisinin büyümesinde daha çevreci enerji anlayışı, yönetimlerin enerji üzerindeki ekonomik beklentileri ve yatırımcılara tanınan imkanların yattığını aktarıyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilirlik için arzulanan gücün rüzgar enerjisinde bulunduğunu dile getiren Aydın, yüzünü rüzgara dönebilen ülkelerde rüzgar endüstrisinin daha da ivmeli bir büyüme içerisinde olduğuna dikkat çekiyor.

Rüzgar enerjisinin faydaları türbinlere doğru bakımdan geçiyor

Önemli süreçlerden ve aşamalardan geçerek kurulan ve enerji üretmeye başlayan rüzgar türbinleri, adeta geleceğin enerjisinde önemli bir yapı taşını temsil ediyor. Duruş sürelerinden, karşılaşılan birçok soruna kadar bir rüzgar türbinin sağlığı ve işleyişi rüzgar enerjisine direkt etki ediyor. Gerekli bakım ve onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçte ciddi zararlarla karşılaşabildiğini ve beklenen ekonomik planlamalarda büyük sapmalar yaşanabildiğini de aktaran Ali Aydın, bu durumun sonucunda enerji arzının yara aldığını belirtiyor. Düzenli bakımlarla rüzgar türbinlerinin ömürlerinin ortalama 25 yıla kadar çıkabildiğini ifade eden Aydın, sahip oldukları teknolojik altyapı, nitelikli çalışma ekipleri ve tecrübe ile rüzgar enerjisinin bel kemiği olan türbinlerin ömürlerini uzattıklarını ve verimlilikleri artırdıklarını dile getirdi.