Küresel provokatörlerden Boğaziçi’ndeki teröre destek

Ali Mahi İstanbul

Aralarında feminist Judith Butler ile Noam Chomsky gibi isimlerin de bulunduğu dünya genelinden 2965 aydın ve akademisyen görünümlü “etki ajanı” Boğaziçi eylemcileri ve akademisyenleriyle dayanışma metni yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Boğaziçi Üniversitesi’ni kontrolü altına almakla” suçlandığı küstah metinde, emniyet güçlerine ise “işkenceci” iftirası atıldı.

Aydın değil ajan

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda meselenin sadece rektör olmadığı, Türkiye’nin bağımsız bütünlüğünü hedef alındığını gözler önüne seren skandal bir bildiri yayımlandı. Türkiye karşıtı mihrakların imza verdiği ve dünya genelinde 2 bin 965 akademisyenin ismini yer aldığı şer metninde Boğaziçi’ndeki olayları provoke edenlere kol kanat gerildi. Türkiye’den, ByLock’çu Prof. Dr. Eser Karakaş, başörtüsü düşmanlığıyla tanınan Pınar Kür, Gezi destekçisi Ulaş Başar Gezgin ve 7 kişinin öldüğü Mısır Çarşısı patlamasının sanığı ‘bombacı sosyolog’ Pınar Selek’in de imzasının yer aldığı bildiri de Noam Chomsky’nin de imzası bulunuyor.

Türkiye düşmanları

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alındığı metinde, şu galiz ifadeler yer alıyor: “Türkiye’deki AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerklik ilkesinin altını oymaya devam ediyor. Son olarak Türk polisi, AKP’nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi kontrol kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden düzinelerce öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı. Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ni kontrolü altına alma girişimi, fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi ise acımasız oldu.”

Olayları savundular

Öğrencileri kışkırtan ve terörle iltisaklı olanlara yönelik söylenen ‘terörist’ ifadesini de bağlamından kopartan Türkiye düşmanları tarafından hazırlanan metnin devamında şu ifadelere yer veriliyor: “Erdoğan, özellikle LGBTİ + öğrencileri vurgulayarak, öğrencileri “terörist” olarak nitelendirdi. Polis, silahlarla ev baskınları düzenledi, öğrencileri gözaltına aldı, protestocuları soyarak aradı ve işkence yaptı. Aşağıda imzası bulunan bizler, bu eylemleri kınıyor, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.”