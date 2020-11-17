Küresel piyasalarda sektör bazlı ayrışmalar öne çıkıyor

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu aşarken ABD, 11,4 milyon ile en çok vaka sayısına sahip ülke oldu. Artan Kovid-19 vakaları, ülkelerin yeniden sert tedbirler uygulamasına neden olurken, teşvik beklentileri ve peş peşe gelen aşılama haberleri hisse senedi piyasalarında pay ve sektör bazlı fiyatlamanın derinleşmesine neden oluyor.

Hizmet alımları, ulaştırma ve finans sektörünün payları artarken, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde kar satışlarının daha etkili olduğu görülmektedir.

Pfizer ve BioNTech'in aşının ardından Amerikalı biyoteknoloji firması Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya ilişkin açıklamaları dün piyasaları destekledi. Moderna, devam eden çalışmalardan elde edilen ilk verilerin aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı.

Öte yandan, dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksi ABD'de beklentilerin altında kalsa da, aşı haberlerinin iyimserliğiyle New York Borsası'nda olumlu bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi, Boeing hisselerinin yüzde 8'i aşması ve enerji devi Chevron Corporation'ın yüzde 7'lik artışı ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken, S&P 500 endeksi rekorları kırmaya devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Avrupa yakasında ise Brexit belirsizliğine ve ülkelerin Kovid-19 ile mücadeleye yönelik sıkılaştırıcı önlemlerine rağmen teşvik beklentileri fiyatlandırılmaya devam etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 oranında artarken, euro / dolar paritesi sınırlı da olsa artarak 1,1870'e ulaştı. çıktı.

Alman Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan raporda, Kovid-19 salgınının ikinci dalgası için yurt içinde ve yurt dışında alınan tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağı veya daralacağı ancak küreselde devam eden risk iştahı belirtildi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da kapanışa yakın olarak Nikkei 225 endeksi Çin'de yüzde 0,4 arttı, Şangay bileşik endeksi yüzde 0,2, Kospi endeksi ise Güney Kore'de yüzde 0,2 düştü. Altın ve petrol fiyatları ise Asya piyasalarında nispeten sakin bir seyir izliyor.

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.309,98 puan gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Bankalar ve nakliye hisseleri öncülüğünde rekorları devam ettiren Borsa İstanbul, gün içinde kar satışı gelmesine rağmen alımları güçlü tuttu. Dün 7,7079'dan kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasa açılışında 7,6950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Bank of England (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmalarının yanı sıra, özellikle endüstriyel üretim ve perakende satışlar olmak üzere veri gündeminin ABD'de takip edileceğini ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 1310 olacak. 1.320 ve 1.280 puandaki direnç seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, Eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

14:30 Türkiye, Eylül ayında konut fiyat endeksi

16.30 ABD, Ekim ihracat ve ithalat fiyat endeksi

16.30 ABD Ekim perakende satışları

17.15 ABD, Ekim sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı