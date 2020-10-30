Küresel piyasalar yön arayışında

Kovid-19 vakalarındaki artış ve gündeme gelen sıkı tedbirler ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, aşılama çalışmalarına, açıklanan bilançolara ve makroekonomik verilere ilişkin gelişmeler hisse senedi piyasalarında keskin dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre teknoloji şirketlerinin karları ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) beklentileri aştı. ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,4'lük tarihi daralmanın ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor bir büyüme kaydetti. ABD'de GSYİH'nın üçüncü çeyrekte yüzde 31 artacağı tahmin ediliyordu.

Dün New York borsası, bilançoları beklentilerin üzerinde olan teknoloji şirketlerinin paylarında güçlü artışlarla toparlandı, önceki gün yüzde 3'ü aşan kayıpların ardından etkisini artırdı, Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi 1,19 yüzde ve Nasdaq endeksi 1.64 değerini aldı.

Avrupa'nın gündeminin odak noktası, Kovid-19 vakalarının hızla artması ve diğer birçok ülkede alınan katı tedbirler nedeniyle Fransa'da alınan sokağa çıkma yasağı kararı. Fransa'da birçok şehirde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları protesto edilirken, başkent Paris'teki eylemde olaylar çıktı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün yaptığı toplantıda faiz oranlarını ve Pandemik Acil Durum Varlık Alım Programı'nın (KEPP) büyüklüğünü değiştirmedi ve Aralık ayında bir değişikliğin sinyallerini verdi.

Açıklamada, Aralık ayında yapacakları makroekonomik çalışmanın ardından ekonomik görünüm ve risk dengesinin detaylı olarak tartışılacağı ve uygun araçların yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Salgın nedeniyle Mart ayında 750 milyar euro ile lansmanı yapılan PES, Haziran ayında 600 milyar euro artarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya ulaştı.

AMB'nin kararının ardından dün düşüş eğilimini sürdüren euro / dolar paritesi günü yüzde 0,61 düşüşle 1,1675'ten tamamlarken, DAX endeksi Almanya'da yüzde 0,32 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi sabit kaldı.

Asya yakasında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katıldığı toplantı sonrasında, Çin'in önümüzdeki 5 yıl için ekonomik ve siyasi hedefleri belirlendi ve ardından borsalarda yaşanan düşüşlerin devam etmesi toplantı dikkat çekti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 düşerken, sanayi üretimi Eylül'de beklenenden güçlü bir şekilde yüzde 4 arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı.

Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düştü.

1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından bugün açılacak olan Borsa İstanbul'da olası tepki alımlarının gücünün yön açısından belirleyici olması bekleniyor.

BIST 100 endeksi Çarşamba günü öğlene kadar yapılan işlemlerde yüzde 2,22 kaybederek günü 1.126,99 puandan tamamladı. Uluslararası piyasada dün 8.2919'dan kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8.3140 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde 1.118 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik bir destek konumunda olduğunu belirten analistler, olası toparlanmada 1.140 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.