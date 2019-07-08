0553 313 94 23

Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:12
Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.

Fed'in bu ayın sonunda gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın beklentileri aşması sonrası azalsa da devam ederken, Fed'in 30-31 Temmuz'daki toplantıda faizleri 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu ay sonunda gerçekleştirilecek FOMC toplantısı öncesinde bu hafta salı günü bir konferansta konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell, çarşamba günü ise Kongre'de sunum yapacak.

Analistler, bu hafta gündemin odağında Powell'ın faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişimin olduğuna değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısı karşısında Fed yetkililerinin söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisi haziranda 224 bin beklentilerin çok üzerinde artmasının faiz indirimi beklentilerini azaltması, pay piyasalarının düşüş eğiliminde hareket etmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise cuma günü yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 2,07'ye kadar çıktı.

Avrupa tarafında, geçen hafta, beklentilerin altında kalmaya devam eden ve daralmaya işaret edem imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Geçen haftaki verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığına değinen analistler, buna bağlı olarak ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azaldığını söyledi. Analistler, küresel çapta imalat sanayi PMI verisinin 49,4 ile daralmaya işaret ettiğine dikkati çekerek, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımların öneminin arttığını ifade etti.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarındaki negatif seyir, Asya borsalarıyla yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin yüzde 7,8 İle beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa pozitif seyreden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.635 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışa göre yüzde 2,8 değer kaybıyla 5,6285'ten tamamlaması sonrası yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında yüzde 2,2 artışla 5,7550'den başladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, Murat Çetinkaya'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınarak yerine Murat Uysal'ın getirilmesinin ardından 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısının öneminin arttığını vurguladı.

Bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile Powell'ın Kongre'deki sunumunun yanı sıra ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi

22.00 ABD, mayıs ayı tüketici kredileri

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:12
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
    2. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
    3. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    4. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    5. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    6. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    7. Stres ve alkol gastrit nedeni
    8. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    9. Kaymakam, şehitlik bakım..
    10. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    11. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    12. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    13. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    14. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    15. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    16. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    17. "İhracattaki artışın katlanarak..
    18. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    19. Orman işçilerinin görev süresi..
    20. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    21. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    22. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    23. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    24. Döviz kurları
    25. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
    26. Adana’da sahte içkiye suçüstü
    27. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
    28. F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü
    29. Asya borsaları
    30. (Özel)Pakistanlı kardeşler, elleri..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’