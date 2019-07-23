Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif seyretmesinin ardından hareketlenecek makroekonomik veri gündemine odaklandı.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentileri karşılaması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkililerle Huawei konusunda görüşmesi, Çinli teknoloji devine yaptırımların yumuşatılabileceği beklentilerine neden olurken, dolar endeksi de bu gelişmelere paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Dolar endeksi ise son 3 işlem günündeki yükselişi ile 97,5 seviyesine çıktı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Brexit kördüğümü ve siyasi belirsizliğin devam etmesi sterlin/dolar paritesinin yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 1,2450'ye gerilemesine neden oldu. Piyasalarda, 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları beklenirken, pay piyasaları dün yükseliş eğiliminde hareket etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise değerlenen doların etkisiyle gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesi olan 1,1189'a indi.

Asya borsaları, bugün ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 azalışla 101.089 puandan tamamladı. Dün 5,6753'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye konusunda görüşmelerde bulunduğunu anımsatarak, ayrıca ABD'de, S-400 ve F-35 gibi konularda yetkililerin müzakerelere devam ettiği yönündeki haberlerin piyasaların gündeminde bulunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi