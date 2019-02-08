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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

08 Şubat 2019 Cuma 09:13
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı.

ABD'de yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesi ticaret savaşı tedirginliğini artırdı.

Artan ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Brexit konusunda belirsizliklerin devam etmesi de kısa süreli toparlanma ümitlerini azalttı ve tepki alımlarının güçlenememesine neden oldu.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, dolar endeksi yükselişini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak 96,5'e çıktı.

Avrupa borsalarında ise satış baskısının daha güçlü olduğu görüldü. Dün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,84 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının beklentilerin altında kalması sonrası, azalan küresel risk iştahının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,9 azalışla tamamladı. Çin'de ise devam eden yeni yıl tatili nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,19 artışla 102.784 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 artışla 5,2678'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,2620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin tarafından gelecek ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerini direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı cari işlemler dengesi

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:13
  1. BIST
  2. Piyasalar

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