Küresel piyasalar haftaya düşüşle başladı!

Çin’deki salgın ve tedbirler Asya hisse piyasalarını da sarsmaya devam ediyor. MSCI Asya Pasifik endeksi yedi işlem gününün altısında değer kaybederken Hong Kong ve Çin’deki kayıplar başı çekiyor.

Satış dalgası vadeli piyasalarda da görülüyor. S&P 500 vadelileri yüzde 0,5 gerilerken Euro Stoxx vadelileri yüzde 1,6 kayıp yaşıyor. Dolar güvenli liman talebiyle yükselişte. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yükseldi ve 1.227 puanda. Dolar/Yen 128 ile zirve seviyelerine yakın seyrederken offshore yuan yüzde 0,7 ile dolara karşı sert düşüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem günündeki tahvil sarsıntısının ardından getiriler bugün stabil.

ABD 10 yıllık getirisi beş baz puan gerileyerek yüzde 2,85’e indi.

Çin'de salgın gündemi

Koronavirüs salgını dünyanın büyük bir bölümünde gündemden düşse de Çin’de salgın artan can kayıpları ve daha sert tedbirlere yol açmaya devam ediyor.

Çin son olarak başkent Pekin’de bir bölgede zorunlu Kovid testi uygulamasına başladı.

20 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehrin Chaoyang bölgesinde yaşayanlar haftada üç kez test olacak. Ayrıca finans merkez Şanghay’da da haftasonu rekor can kaybı sayısı açıklandı.

Haberler başta petrol piyasası olmak üzere birçok piyasayı etkiliyor.

Brent petrol haziran kontratı yüzde 2,6 düşüşle 103,9 dolara inerken WTI haziran yüzde 2,7 gerileyerek 100 doların altına indi.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari’ye göre petrol piyasasında talebe yönelik endişeler fiyatlarda belirleyici olurken fiyatlara yönelik riskler aşağı yönü gösteriyor.