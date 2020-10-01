Küresel ısınmanın çiçekleri de etkilediği ortaya çıktı
Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu küresel ısınmanın çiçekleri de etkilediğini ortaya çıkardı.
ABD Clemson Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, küresel ısınma ile ilgili gerçekleştirdileri bir araştırma sonucu, çarpıcı bir sonuca ulaştı. Yapılan açıklamada, küresel ısınmanın etkisini arttırmasıyla birlikte çiçeklerin renk değiştirdiği belirtildi.
Çalışma kapsamında araştırmacılar, 3 farklı kıtada 42 farklı bitki üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Bu bitkiler üzerinde ultraviyole ışığa duyarlı bir kamera kullanılarak pigmentasyon seviyeleri araştırıldı.
Tüm incelemeler sonucu, küresel ısınmanın bitkileri doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Araştırmacılar, çiçeklerin küresel ısınma nedeniyle renk değiştirdiğini tespit etti.
Araştırma sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.