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Kobi 'Küresel İnovasyon Zirvesi' İstanbul'da yapılacak
Kobi

'Küresel İnovasyon Zirvesi' İstanbul'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-06-12 08:25:00 -
'Küresel İnovasyon Zirvesi' İstanbul'da yapılacak

İstanbul'un Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'un Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 13-14 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanan zirve, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gibi çeşitli oturumları barındırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılacağı zirve, katılımcılara araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri kapsamlı bir platform sunarken, Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon ödülleri takdim edilecek.

'2 bin'in üzerinde katılımcı olacak'

Zirvede, katılımcıların proje fikirlerine ortaklar bulabilmeleri için sunumlar yapabilecekleri ve ikili görüşmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturulacak. Eureka üyesi 47 ülkeden 2000’in üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firmalar, inovasyon liderleri, sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin de yer alacağı zirvede birçok ülkeden paydaşlar, proje ortaklıkları oluşturmak ve ikili görüşmeler yapma fırsatı bulabilecek.

Ayrıca, 2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

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