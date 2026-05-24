  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Gündem Küresel haydut Trump'tan İran'a yeni nükleer gözdağı! Ambargo kıskacı anlaşma imzalanana kadar kalkmayacak!
Gündem

Küresel haydut Trump'tan İran'a yeni nükleer gözdağı! Ambargo kıskacı anlaşma imzalanana kadar kalkmayacak!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel haydut Trump'tan İran'a yeni nükleer gözdağı! Ambargo kıskacı anlaşma imzalanana kadar kalkmayacak!

Bölgedeki işgal planlarının baş mimarı olan küresel haydut ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen gizli nükleer müzakerelere ilişkin yeni bir küstah açıklamaya imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma konusunda her iki tarafın da acele etmemesi ve işi doğru yapması gerektiğini bildirdi. Trump, “Ülkemizin bugüne kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hüseyin Obama ile Obama yönetiminin acemi kadrosu tarafından ortaya atılan ve imzalanarak yürürlüğe konulan İran Nükleer Anlaşması’ydı. Bu anlaşma, İran’ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump yönetiminin şu anda İran ile müzakere ettiği anlaşma ise böyle değil, aslında tam tersi! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşmaya acele etmemelerini söyledim. Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Anlaşma sürecinde hata yapılmaması gerekliğini belirten Trump, “İran ile ilişkilerimiz çok daha profesyonel ve verimli hale gelmektedir. Ancak İran'ın, nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini ya da temin edemeyeceğini anlaması gerekir. Bu noktada, Orta Doğu'daki tüm ülkelere destek ve iş birlikleri için teşekkür etmek isterim. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşması'na katılarak daha da güçlenecek ve pekiştirilecektir. Belki de İran Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir!” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada
ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada

Gündem

ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada

ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış
ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış

Dünya

ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış

İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok
İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok

Dünya

İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Necati Gedikoglu

Bu hain deccal ekonomik kriz kalsın petrol fiyatları yükselsin diye havlayip duruyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23