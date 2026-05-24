Küresel haydut Trump'tan İran'a yeni nükleer gözdağı! Ambargo kıskacı anlaşma imzalanana kadar kalkmayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, “Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma konusunda her iki tarafın da acele etmemesi ve işi doğru yapması gerektiğini bildirdi. Trump, “Ülkemizin bugüne kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Hüseyin Obama ile Obama yönetiminin acemi kadrosu tarafından ortaya atılan ve imzalanarak yürürlüğe konulan İran Nükleer Anlaşması’ydı. Bu anlaşma, İran’ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump yönetiminin şu anda İran ile müzakere ettiği anlaşma ise böyle değil, aslında tam tersi! Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşmaya acele etmemelerini söyledim. Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Anlaşma sürecinde hata yapılmaması gerekliğini belirten Trump, “İran ile ilişkilerimiz çok daha profesyonel ve verimli hale gelmektedir. Ancak İran'ın, nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini ya da temin edemeyeceğini anlaması gerekir. Bu noktada, Orta Doğu'daki tüm ülkelere destek ve iş birlikleri için teşekkür etmek isterim. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşması'na katılarak daha da güçlenecek ve pekiştirilecektir. Belki de İran Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir!” değerlendirmesinde bulundu.