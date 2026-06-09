  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti Mansur'dan rantın kralı! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde süper skandal Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit! Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş! Trump'tan Netanyahu'ya üstü örtülü tehdit! CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası! İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi' 9 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak"
Dünya Küresel haydut samimiyet testinde! İran bombayı ABD'nin kucağına attı
Dünya

Küresel haydut samimiyet testinde! İran bombayı ABD'nin kucağına attı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Küresel haydut samimiyet testinde! İran bombayı ABD'nin kucağına attı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın derin güvensizliğe rağmen ABD tarafının samimiyetini kanıtlayabildiği sürece müzakerelerin ilerletilmesi konusunda çekincesi olmadığını ancak şu ana kadar Washington'un İran'ın güvenini kazanamadığını söyledi.

İbrahim Azizi, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair açıklamalarına rağmen dondurulmuş varlıklar ve nükleer konuda halen engellerin devam ettiğini ifade etti.

Muhtemel bir anlaşmanın, derin güvensizlik ortamında ABD'nin davranışında bir değişikliğe bağlı olduğunu belirten Azizi, "Eğer müzakere etmeye istekli olduklarından ve müzakere kurallarına uyacaklarından emin olabilirsek, İran'ın müzakere ve diyalog mantığına sahip olduğu için müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunu olmayacaktır." dedi.

Azizi, geçici ateşkesi savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "dürüst davranmadığına" inandığını belirterek, "Buna rağmen biz defalarca müzakereleri savaş alanının bir devamı olarak kabul ettiğimizi söyledik. Müzakereleri savaşın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Müzakere sürecindeki belirsiz noktalara ilişkin ise Azizi, "ABD'den böyle bir çerçeveyi gerçekten uygulayabilecek bir anlaşmaya varmak için ciddi bir istek görmediklerini" söyledi.

ABD'nin müzakere öncesinde İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini şu ana kadar Washington'dan bunu yapmaya yönelik bir istek görmediklerini söyleyen Azizi, mevcut müzakerelerin şu aşamada İran'ın nükleer programıyla ilgili konuları içermediğini kaydetti.

Azizi, İran ve ABD arasında nihai bir barış anlaşması olasılığı olup olmadığı sorusuna ise, bunun "karşı taraftan gözlemleyecekleri davranışlara" bağlı olacağını belirterek, "Bu davranışlar devam ederse, hayır. Onlara hiç güvenimiz yok." şeklinde konuştu.

OpenAI, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu
OpenAI, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu

Dünya

OpenAI, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu

İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'
İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'

Dünya

İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'

Ünlü markalar eklendi: ABD’den kara listeye güncelleme
Ünlü markalar eklendi: ABD’den kara listeye güncelleme

Ekonomi

Ünlü markalar eklendi: ABD’den kara listeye güncelleme

Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!
Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

Dünya

Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
Dünya

Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Suriye’de bölgesel gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Karar, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge ülkelerini ..
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'nde yapılan belediye seçimleri sadece sonuçlarıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan mizah..
İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! "Gazetecilik" maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!
Gündem

İşte Sema Bingöl ve ailesinin karanlık sicili! “Gazetecilik” maskesi düştü, suç dosyası saçıldı!

Ankara’da düzenlenen Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinliklerinde gözaltına alınan ve terör örgütüne müzahir yayın organları tarafında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23