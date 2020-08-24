Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 2,5 gerilerken Türkiye'nin üretimi arttı

BERLİN (AA) - Küresel ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 152,7 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, temmuz ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalarak 152,7 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 9,1 artarak 93,4 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 27,9 düşerek 6 milyon tona indi.

Temmuzda Avrupa Birliği’nin üretimi yıllık yüzde 24,4 düşerek 9,8 milyona tona ve ABD’nin üretiminin yüzde 29,4 gerileyerek 5,2 milyona inmesi dikkati çekti

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,6 milyon tona yükselirken, Rusya’da üretim yüzde 5 azalarak 5,8 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle, temmuz ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşerek 1,02 milyar tona geriledi.