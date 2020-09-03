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Aktüel Küresel Gazeteciler Konseyi, Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı
Aktüel

Küresel Gazeteciler Konseyi, Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:26:18 -
Küresel Gazeteciler Konseyi, Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

ANKARA (AA) - Küresel Gazeteciler Konseyince (KGK), Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli AA ekibinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesine tepki gösterilerek, "Yunan yetkililer tarafından Türk düşmanı olduğu belli olan bu haber sitesine servis edildiği anlaşılan bu haberi, tehdit ve teşhir ile basın mensuplarını hedef gösterme eylemini esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

KGK, Yunanistan’ın Meis Adası'na haber çalışmaları için giden AA ekibinin ırkçı Yunan internet sitesinde ajanlıkla suçlanıp tehdit edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

AA ekibinin uçakla Atina'dan Rodos'a, oradan da deniz yoluyla Meis'e geçtiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekibin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis'e ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı bir internet sitesi provokatif bir metin yayımladı. Metinde, 'Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!' şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı."

Sitede, AA Atina temsilcisi Tevfik Durul'un yalnızca yetkililerin elinde bulunabilecek pasaport kimlik sayfası fotoğrafının paylaşıldığına da dikkat çekilen açıklamada, "Irkçı sitenin Durul’un pasaport kimlik sayfasını nasıl temin ettiği konusunda Yunan makamlarından bir açıklama bekliyoruz. Yunan yetkililer tarafından Türk düşmanı olduğu belli olan bu haber sitesine servis edildiği anlaşılan bu haberi, tehdit ve teşhir ile basın mensuplarını hedef gösterme eylemini esefle kınıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Tüm uluslararası basın meslek örgütlerinin, Yunan makamlarına ülkedeki yabancı basın mensuplarının güvenli ve özgürce çalışma koşullarını sağlaması çağrısında bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KGK olarak tüm uluslararası basın meslek örgütlerini Yunan makamlarının ve bu internet sitesinin yabancı basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye atan girişimlerini kınamaya çağırıyoruz."

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