Küresel eşkıyaya boyun eğmeyiz!

Türkiye’ye eskisi gibi söz geçiremeyen ABD’nin ülkemizi yola geçirmek için savurduğu yaptırım tehdidi de sonuçsuz kaldı. Başkan Erdoğan etrafında kenetlenen milletimiz, büyük şeytan ABD’nin “ambargo” salvolarına da güldü geçti. Tarihinin hiçbir döneminde baskıya ve tehdide boyun eğmeyen Türk milleti, ABD’nin “kovboy ağzıyla” savurduğu tehditlere pabuç bırakmadı. Çanakkale’de onlarca devlete, milli mücadele döneminde 7 düvele meydan okuyan ve alnının akıyla çıkan aziz milletimiz, küresel haydutun tehditleri karşısında kahramanca duruşunuz bozmadı.

TÜRKİYE’YE BASKI KURAMAZLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, ABD’nin tehditlerine boyun eğmeyeceğimizi belirterek, “ABD’nin tehditlerinin bizim gözümüzde bir kıymeti yok. Bu tip ucuz tehditlerle ve ucuz sözlerle bizim için korku ve endişe sebebi olmadı” dedi. ABD’nin ikiyüzlü davrandığını kaydeden Kavakçı, “Biz Amerika’dan FETÖ elebaşını istediğimizde onlar ‘yargıya müdahale edilmediğinden’ dem vuruyorlarsa, biz de aynı şekilde ‘hukukun üstünlüğünü’ söylüyoruz. Türkiye’de adalete ve hukuka kimse baskı kuramaz. Ekonomik tehditlerle de Türkiye’yi cezalandıramazlar” dedi.

MİLLET ERDOĞAN’IN YANINDA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, Türk milletinin ambargolarla korkutulmayacağını belirterek, “Milletimizi Erdoğan’ın yanında bir duruş sergiliyor. Bütün yaptırım girişimlerine rağmen toplumun Erdoğan’ın yanında durması, bu tarz tehditlerden sonuç alınmayacağını gösteriyor” dedi. Türk milletinin feraset sahibi olduğunu vurgulayan Sambur, “Toplum Amerika’nın ne yapmak istediğini okuyor ve anlıyor. Tarihsel tecrübeleri ve son yıllarda yaşanan gelişmeleri çok iyi okuyor. Bu yaptırımlardan etkilenmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise, Erdoğan’ın kararlı tutumumun ABD’ye geri adım attırdığını belirterek, “Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık. Türkiye ambargo söylemlerinden geri adım atmaz. Geri adım atacak ülke Amerika’dır” ifadelerini kullandı. Türk milletinin birçok zorluktan alnının akıyla çıktığını hatırlatan Sofuoğlu, “Türk milleti ambargolardan etkilenmez. Boyun da eğmez. Tarih bunun örnekleriyle dolu” dedi.

BASKILARA BOYUN EĞMEDİK

Türk milleti, Çanakkale’de, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünyanın en gelişmiş milletlerine karşı tek başına destansı bir mücadele verdi. Milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen haçlı artıklarını boğazın serin sularına gömdü. Milli mücadele sürecinde de, 7 düvele meydan okuyan milletimiz, 7’sini de mağlup etmeyi başardı. Tarihler 1974’ü gösterdiğinde, milletimiz bir kez daha dünyaya kahramanlık dersi verdi. Başta ABD olmak üzere büyük devletlerin yaptırım tehditlerine aldırmayan Türkiye, Kıbrıslı soydaş ve dindaşlarını Rum zulmünden kurtarmak için adaya çıkarma yaptı. Son 16 yılda ise Başkan Erdoğan’ın etrafında kenetlenen milletimiz, ambargo ve yaptırım tehditlerine boyun eğmeden, “yapılamaz” denilen nice şeyleri başardı.

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