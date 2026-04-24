Küresel eşkıya yine casus arıyor! "Bilgi verene 10 milyon dolar"

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda’nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD, İran destekli milis gruplara yönelik baskısını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin "terör örgütü" olarak tanıdığı İran destekli Irak silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda’nın (KSS) lideri Hashim Finyan Rahim Al-Saraji’nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği ifade edildi. Silahlı grubun "Irak’ta sivilleri öldürdüğü, ABD diplomatik tesislerine, ayrıca Irak ve Suriye’deki ABD askeri üslerine ve personeline saldırdığı" belirtildi.

Al-Saraji, Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki Şii ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi’nde bir koltuğa sahip.

 

Ne olmuştu

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran savaşı sırasında Irak’ın başkentindeki ABD büyükelçiliğini, ABD’nin Bağdat Havalimanındaki diplomatik ve lojistik tesisini ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahalarını hedef almıştı.

Ayrıca bu hafta ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, ülkedeki İran destekli milisleri dağıtması için baskı yapmak amacıyla Irak’a dolar akışını durdurdu ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23