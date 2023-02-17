Küresel borsalarda 'kıyamet' yaklaşıyor!

Wall Street 2022 yılında gördüğü enflasyon kâbusunu yeniden hatırlıyor. JPMorgan Baş Stratejisti ve Küresel Araştırmalar Eş Başkanı Marko Kolanovic borsalarda bir şeylerin çok yanlış gittiği konusunda uyardı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ‘yumuşak iniş’ olarak adlandırılan resesyona yakalanmadan enflasyonu düşürme planı son paylaşılan ekonomik verilerle birlikte şüpheli hale geldi. Yatırımcılar ‘sert iniş’ gerçekleşmesi veya enflasyondaki düşüşün hiç gerçekleşememesi senaryolarını tartışıyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre ABD borsaları 2023’ün başlamasıyla birlikte güçlü bir ralli gerçekleştirmişti. Güçlü istihdam piyasasına rağmen ABD enflasyonundaki düşüş trendi ‘yumuşak iniş’ beklentilerini güçlendirdi. Yatırımcılar enflasyondaki zayıflamayla birlikte FED’in faiz artırımlarını durduracağını ve 2023’ün sonuna doğru faiz indirimine gideceğini fiyatlandırıyordu.

Ancak Fortune’un haberine göre, son enflasyon ve istihdam verilerinin ardından JPMorgan’dan Kolanovic büyük bir krizin demlenmekte olduğu uyarısında bulundu. Baş stratejist perakende yatırımcıların tahvil piyasalarındaki uyarı işaretlerini görmekte başarısız olduğunu ve enflasyonun bertaraf edildiği konusunda yanlış bir inanca kapıldığını söyledi.

Kolanovic, “Tüm piyasa hacminin %20’sinden fazlası perakende yatırımcıların emirlerinden geliyor” dedi ve bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olduğuna dikkat çekti.

Borsa uzmanına göre hobi yatırımcıları gibi bulabildikleri en yüksek riskli varlıklara yığılırken, para yöneticileri ise enflasyonla mücadele işinin hala bitmek üzere olmadığına inanan bir FED’in mesajlarını sessizce hazmediyor.

Tahvil sahipleri şu anda ultra güvenli ABD Hazine piyasasında iki yıl boyunca paralarını yatırmak için %4,6'lık bir getiri talep ediyorlar. Kolanovic’e göre, risksiz yatırımlardan elde edilen getiri 2007'den beri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve bu yüksek getiriler sabit gelir piyasalarının daha fazla fon çekmesine neden olabilir.

Kolanovic yatırımcıların artık hisse senetlerinde getiri aramaması nedeniyle Nasdaq’ın bir düzeltme sürecine girebileceği konusunda uyardı.

Borsa uzmanı piyasalardaki olası yükselişlerin perakende yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini beliriyor. Kolanovic bu hobi yatırımcılarının finansal tavsiyelerini YouTube fenomenlerinden ya da sosyal medya platformu Reddit’in WallStreetBets grubu gibi yerlerden aldığına dikkat çekti.

Bu durum sorunlu şirketlere olan yatırımların artmasına sebep oluyor. Örneğin sinema salonu zinciri AMC’nin hisse senetleri bu yılın başından itibaren %30 değer kazandı. Fitness teknolojisi firması Peloton’un hisseleri %80 yükseldi. İkinci el araç satış uygulaması Carvana’nın hisseleri ise 2023’ün başından bu yana neredeyse değerini üçe katladı.

Kolanovic, perakende yatırımcıların ticari modellerine işaret ederek “Borsalardaki hakim duygu coşku ve açgözlülüktür” dedi.

Volatilite kıyameti geliyor

Perakende yatırımcılar arasında popüler olan hisseler sadece finansal açıdan hastalıklı şirketler değil. Tesla ve MicroStrategy gibi borsadan daha fazla risk ve getiri sunan hisse senetlerinin fiyatı da son altı hafta içinde iki katına çıktı.

Bu arada, köpek temalı kripto coin Floki gibi kripto para birimleri de yükseldi. Bu gibi kripto para birimlerinin yükselmesi için genellikle gereken tek şey Elon Musk'ın Twitter'da evcil hayvan köpeğinin bir resmini yayınlaması ve mesajında yükseliş ima etmesi.

Kolanovic, sorumlu marj seviyelerini kullanarak çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmak yerine, bu amatör yatırımcıların FED’in sıkı para politikasıyla mücadele etmek için kendi yollarını izlediğini belirtiyor.

Baş stratejist, “Bu davranış sadece FED’le kavga etmekle kalmıyor, aynı zamanda FED’le alay ediyor. Kripto, spekülatif hisse senetleri ve kârsız şirketler FED’in açıklamalarına en çok reaksiyon gösteren varlıklar” ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı aynı zamanda kısa vadeli opsiyon işlemlerinde perakende yatırımcılarının işlemlerinin arttığına da dikkat çekti.

Kolanovic perakende yatırımcılar arasındaki sürü psikolojisinin ve volatilitesi yüksek hisse senetlerine bahisler veya opsiyonlar koymanın riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Baş stratejist borsalarda bir düzeltme olması halinde herkesin borsadan çıkma konusunda acele edebileceğini söyledi.

2018 yılındaki ‘Volmageddon’ (volatilite kıyameti) adı verilen borsa çöküşünü hatırlatan Kolanovic benzeri bir kıyamet senaryosunun yaklaşmakta olduğunu sözlerine ekledi: “Tarih tekerrür etmese de genellikle geçmişle uyum içerisindedir.”

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